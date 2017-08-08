旭光高中「盧廣仲」 如願考上東海
大學指考放榜，旭光高中有55位榮登金榜，錄取國立大學有11位，比率為近年來最高；其中林哲誼考取國立彰師大資訊系、沈怡君考取嘉義大學中文系、陳俊達考取嘉義大學體育系表現最優。另有位長像酷似「花甲男孩」盧廣仲的許博欽同學，如願錄取他最愛的東海歷史系。
高中生涯曾到美國讀書一年的洪威驊同學，錄取國立聯合大學財務金融學系，他表示美國的學習風氣很自由，學生主動求知，為自己學習負責的態度讓他印象深刻，財金系是他心目中的第一志願，上大學後他也會全力以赴，往財經專家的目標邁進。
旭光高中校長何光明表示，感謝全體教師的努力，讓社區高中能有如此優異的成績，希望同學們進入大學後，不論在學習或生活上，都能收穫滿滿。
(中時)
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