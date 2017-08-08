吳念真幫加戲 柯一正：不知為何台詞那麼多

綠光劇團台灣文學劇場首步曲「清明時節」即將3度推出。（姚志平攝）

由吳念真改編國家文藝獎得主鄭清文小說的舞台劇《清明時節》，最初在2010年首演，語韻雅緻的閩南語念白，讓不少觀眾回味無窮，今年除了作為兩廳院30周年壓軸大戲，於國家戲劇院連演7場，同時也將在台中國家歌劇院、高雄至德堂加演。

《清明時節》改編自鄭清文代表作《水上組曲》裡的〈清明時節〉和〈苦瓜〉，描述男主角遇上外遇，而和妻子對簿公堂，最後男主角婚姻問題尚未處理完畢，卻突然過世，留下小三和元配兩人收拾殘局的狀態。

吳念真以此故事為主要劇情結構，同時也加了一個小說裡沒有的人物──小三的爸爸，並由多年合作老搭檔柯一正飾演此角。

柯一正表示，原本以為這是配角的角色，並不會有太多台詞，「但吳念真揣摩這個角色的內心世界，對父親看待一名女兒遇到外遇的心境，有很動人的處理，這是數十年的功力。」

話鋒一轉，柯一正幽默表示，他現在記憶力不好，出門都會忘記帶鑰匙，「不知為何要給一個記憶力不好的老人那麼多台詞，但我還是很用功的把台詞記起來，半夜還會搖醒我太太，念台詞給她聽，讓她感動得眼淚都往耳朵流。」

吳念真則表示，雖然他沒有女兒，但都是以假想自己有個女兒的心境在寫柯一正的台詞，「我自己寫得也很想哭。」

《清明時節》將於9月1日至3日、9日至10日於台北國家戲劇院、10月21日在高雄至德堂、10月28日在台中國家歌劇院演出。

(中時)