高灘地綠化工程動工 新竹左岸計畫升級

新竹市長林智堅表示，為讓「新竹左岸計畫」休憩生活綠帶再升級，市府將投入1200萬進行頭前溪千甲段高灘地綠化工程，打造3.81公頃、全市第6座空氣品質淨化區。（陳育賢攝）

新竹市頭前溪千甲段高灘地綠化工程8日動工，市長林智堅（中）率團隊上香祈福。（陳育賢攝）

新竹市頭前溪千甲段高灘地綠化工程8日動工，市長林智堅（右三）率團隊動土。（陳育賢攝）

新竹市政府為讓「新竹左岸計畫」休憩生活綠帶再升級，投入1200萬進行頭前溪千甲段高灘地綠化工程，打造3.81公頃、全市第6座空氣品質淨化區，市長林智堅8日主持動土開工儀式，未來每年將自然潔淨二氧化碳約5.05噸，並逐步完成休憩親水生態藍帶。

環保局長江盛任表示，過去千甲段樹木久未整修，垃圾易堆積，施工方式將重新整地，移植原生喬木、灌木及植生草皮等綠化方式，並建設包含透水瀝青簡易步道、砌石護岸、灌木綠籬、野餐平台、自行車停車架、綠色自行車道等，營造兼具休閒遊憩及改善空氣品質空間。

此工程期3個月，預計今年11月完工啟用，估算每年自然潔淨空氣中二氧化碳約5.05公噸、總懸浮微粒約1.21公噸，未來親子可透過野餐、騎自行車，體驗頭前溪綠色藍帶。

林智堅指出，頭前溪是新竹的母親河，他上任後共投入1億4998萬元，分別進行溪埔子、柯子湖人工溼地水質淨化，成功恢復河岸美景，並改造頭前溪周邊景觀改造等。

另重新鋪設4.4公里頭前溪自行車道，為市民提供水岸休憩場地，未來市民可騎乘自行車從新竹左岸串聯南寮漁港，體驗國際風箏賽場、親子沙灘等，銜接17公里海岸線連結至香山，逐步感受近30公里新竹海岸魅力。

他說，為給市民優質親水環境，目前積極爭取前瞻基礎建設5.2億經費，目標於兩年內完成新竹左岸計畫，營造符合自然生態、低度維護管理及以市民使用為出發的帶狀景觀、休閒、生態、環境教育空間，提供多元休憩功能，打造優質親水居住環境。

環保局指出，新竹市現有5座空氣品質淨化區，包括3處環保公園、1處垃圾場復育綠化及1處都會區自行車道，總計每年可以自然潔淨空氣中二氧化碳約27.83噸、總懸浮微粒約6.67噸。

除位於市區的湳雅環保公園外，其餘淨化區均位在新竹市沿岸17公里生態休閒觀光帶的多元化休憩公園區段內，自北往南分別為南寮環保公園、漁港環保公園、看海公園、海天一線觀景區，透過自行車道串連一起，提供空氣淨化與休閒遊憩功效。

(中時)