恆春爭取快速道路南延 盼「英文大道」誕生
行政院長林全日前南下恆春，承諾改善恆春醫療，當時有居民陳情盼快速道路南延至恆春，不過獲得回應仍是效益不高遭回絕，恆春鎮長盧玉棟與鎮代會今召開會議，將發起全鎮連署，再次向中央求情，盼促「英文大道」的誕生。
林全7月底至恆春半島，答應籌錢重建恆春醫療，居民當面陳情快速道路南延至恆春半島，一併解決醫療、教育、生活機能等問題，不過日前獲交通部公文回覆，指2013年曾完成「國道3號往南延伸銜接南迴公路可行性研究」，從竹田沿途至楓港50公里，需耗資522億元，經濟效益評估未達門檻。
公文寫道，「恆春觀光鐵路計畫」已納入「前瞻基礎建設計畫-軌道建設」，預計2017到2025年投入199.36億元改善恆春半島聯外交通，屆時觀察成效再檢討。
長年爭取快速道路南延的恆春鎮長盧玉棟及鎮代會，在會中舉尼莎與海棠颱風造成枋寮、佳冬大淹水，一度阻斷台1線、台17線及沿山公路，遊客與居民皆受困在枋山以南地區，因此發起全鎮連署，再次向總統府陳情，盼楓港女兒蔡英文助快速道路南延，促生「英文大道」。
盧玉棟指出，建鐵路不再蓋快速公路，根本是重遊客輕居民的思維，且至恆春半島的遊客，超過6成都是開車前往，未來鐵路恐也難擋土石流，希望政府正視恆春半島醫療後送、核三事故疏散逃生道路等高架快速道路的需求。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。