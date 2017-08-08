恆春爭取快速道路南延 盼「英文大道」誕生

恆春鎮長盧玉棟（中）認為總統與縣長都是恆春人，正是爭取快速道路南延的絕佳時機。（周綾昀攝）

行政院長林全日前南下恆春，承諾改善恆春醫療，當時有居民陳情盼快速道路南延至恆春，不過獲得回應仍是效益不高遭回絕，恆春鎮長盧玉棟與鎮代會今召開會議，將發起全鎮連署，再次向中央求情，盼促「英文大道」的誕生。

林全7月底至恆春半島，答應籌錢重建恆春醫療，居民當面陳情快速道路南延至恆春半島，一併解決醫療、教育、生活機能等問題，不過日前獲交通部公文回覆，指2013年曾完成「國道3號往南延伸銜接南迴公路可行性研究」，從竹田沿途至楓港50公里，需耗資522億元，經濟效益評估未達門檻。

公文寫道，「恆春觀光鐵路計畫」已納入「前瞻基礎建設計畫-軌道建設」，預計2017到2025年投入199.36億元改善恆春半島聯外交通，屆時觀察成效再檢討。

長年爭取快速道路南延的恆春鎮長盧玉棟及鎮代會，在會中舉尼莎與海棠颱風造成枋寮、佳冬大淹水，一度阻斷台1線、台17線及沿山公路，遊客與居民皆受困在枋山以南地區，因此發起全鎮連署，再次向總統府陳情，盼楓港女兒蔡英文助快速道路南延，促生「英文大道」。

盧玉棟指出，建鐵路不再蓋快速公路，根本是重遊客輕居民的思維，且至恆春半島的遊客，超過6成都是開車前往，未來鐵路恐也難擋土石流，希望政府正視恆春半島醫療後送、核三事故疏散逃生道路等高架快速道路的需求。

(中時)