東協內部團結潰散 中國從容主導南海問題節奏

中國外長王毅（見圖）表示，南海局勢跟一年前相比，已有看得見、摸得到的積極進展。(美聯社）

東協與中國大陸6日議定「南海行為準則」框架，日美等國外長7日就發表強硬聲明，直指中國大不是。日媒觀察，因為菲律賓態度反轉友陸，加上川普政府不關注東南亞事務，關於南海問題，現正按照中國的節奏在走。中國外長王毅表示，南海局勢跟一年前相比，已有看得見、摸得到的積極進展。

根據日經中文網報導，第24屆東協地區論壇（ARF）在菲律賓首都馬尼拉舉行了相關會議。從6日東協與中國達成協議訂出「南海行為準則」框架，到日美等國7日在東協地區論壇上表明擔憂之意，中國的態度比以往顯得從容。

中國早就主張「非當事國不應介入」，對於日美批評中國在南海各島進行填海造地、建設飛機跑道等軍事設施，自然不會接受，而在東協地區論壇上，中國似乎也進行了同樣的主張。

報導指出，對於6日舉行的中國與東協外長會議上，批准了防止南海衝突的「南海行為準則」框架，東協給予高度評價，中國外長王毅也強調，中國和東協的關係已經進入到成熟期。

雖然不同國家的對陸態度不一樣，5日的東協外長聯合聲明，也僅採取了「注意到有幾位部長對填海造地表示擔憂」等措辭。之前態度最強硬的菲律賓，在杜特蒂上台後轉向對陸友好，東協在南海問題上團結對付中國的格局已然崩潰。再加上東協各國在貿易和投資方面與中國關係不斷加深，除了越南，實際上對中國態度已經不強硬了。

面對此種變化，王毅從容表示，「南海局勢跟一年前萬象（第49屆東協外長會）的時候相比，已經確實有了看得見、摸得到的積極進展」。

日經中文網分析，美國立場改變也是中國輕易掌握主導權的主因。美國政府在南海問題上一直強烈呼籲遵守國際法。但眼前北韓持續軍事挑釁，要想圍堵北韓還得靠中國配合，因此今年美國對陸批評也低調許多。

不僅如此，美國在川普上台後，對參與東協事務欠缺明確方針，就連上屆歐巴馬政府任命的東協大使，到現在依然空缺。美國不再積極參與東南亞事務，也使得東協內部更容易接受中國的主張了。

(中時電子報)