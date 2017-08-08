認黨產條例違憲 中投公司聲請停審

行政院「不當黨產處理委員會」，作成處分認定中投、欣裕台公司是國民黨附隨組，還禁止兩公司處分名下近156億元資產，兩公司和國民黨不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，今(8)日開庭，中投、欣裕台與國民黨認為黨產會聽證程序並不完備有瑕疪，中投公司律師更聲請停止審判，希望透過釋憲釐清黨產條例部分條文有無違憲，法官諭知全案候核辦。

台北高等行政法院今(8)日下午開庭，中投等公司火力全開，集中攻防黨產會當初的聽證程序不完備，中投委任律師批黨產會去年8月31日才掛牌，20天後就展開聽證程序，明顯過於倉促，且監察院已經就黨產條例可能違憲部分聲請釋憲，在釋憲結論出來前，本案應停止審判。

不過，黨產會委任律師反擊，認為這是「倒果為因」，不能因不滿黨產會的認定，就不斷從程序中挑毛病。

欣裕台公司同意中投公司意見，除認為停止審判，還認為黨產會主委顧立雄與相關專家學者，過去都曾對中投、欣裕台有先入為主的定見，聽證程序時他們曾申請專家學者、委員迴避，卻雙雙被駁回，程序顯有問題。此外，黨產會調查公債資料時，並未向正確的兆豐銀行提出，誤向台銀發函調閱，也有調查不完備的情形，這部分希望法院能調查。

黨產會委任對此回應，依過往判決，預先表示的法律見解並不構成偏頗，否則任何「合議制」的組織都將窒礙難行。未向兆豐銀調閱資料，是因黨產會認為，原處分依據的並不是公債資料，是國民黨對中投、欣裕台的實質控制關係，所以根本無須調查。

(中時)