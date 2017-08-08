排隊過父親節 神旺大飯店大廳湧人潮

等待用餐的民眾擠爆神旺大飯店一樓大廳。（圖片提供 神旺大飯店）

今天是一年一度的父親節，由於今年父親節在平日，子女們慶祝的節奏也略微調整，有些家庭提早至上週末款待爸爸吃好料，也有人是等待今晚爸爸下班後才要過節。也因如此，台北各家飯店的訂席熱度從上週開始延燒到今晚，若還沒決定要父親節要吃什麼，可能要多打幾家電話才有機會訂到。

神旺大飯店表示，從上週開始，館內的澄江鍋物shabu、日本料理、潮品集就開始客滿，而一樓的自助餐BUFFET伯品廊更是湧現排隊人潮，一樓大廳滿滿都是等待候位的民眾。

而位於台北火車站鬧區的君品酒店跟如火如荼試營運中的凱達大飯店，也是訂位全滿。有飯店透露：由於一家出遊多半會開車，而飯店附設停車場省去找車位的麻煩，間接使得飯店內餐飲業績搶搶滾。

另外，在市民大道旁的美麗信花園酒店以及信義區的Ｗ Hotel，今晚館內各餐廳的訂席已屆九成滿，若是現場前往可能會沒有辦法直接入席，建議出發前先打電話確認，避免到現場沒位子十分掃興。

(中時)