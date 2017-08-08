排隊過父親節 神旺大飯店大廳湧人潮
今天是一年一度的父親節，由於今年父親節在平日，子女們慶祝的節奏也略微調整，有些家庭提早至上週末款待爸爸吃好料，也有人是等待今晚爸爸下班後才要過節。也因如此，台北各家飯店的訂席熱度從上週開始延燒到今晚，若還沒決定要父親節要吃什麼，可能要多打幾家電話才有機會訂到。
神旺大飯店表示，從上週開始，館內的澄江鍋物shabu、日本料理、潮品集就開始客滿，而一樓的自助餐BUFFET伯品廊更是湧現排隊人潮，一樓大廳滿滿都是等待候位的民眾。
而位於台北火車站鬧區的君品酒店跟如火如荼試營運中的凱達大飯店，也是訂位全滿。有飯店透露：由於一家出遊多半會開車，而飯店附設停車場省去找車位的麻煩，間接使得飯店內餐飲業績搶搶滾。
另外，在市民大道旁的美麗信花園酒店以及信義區的Ｗ Hotel，今晚館內各餐廳的訂席已屆九成滿，若是現場前往可能會沒有辦法直接入席，建議出發前先打電話確認，避免到現場沒位子十分掃興。
(中時)
關鍵字：神旺大飯店
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。