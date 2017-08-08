SBL》遭球隊片面解約 吳岱豪狀告富邦敗訴

吳岱豪在2015年遭富邦解約，因為不服而狀告法院，但台北法院以雙方合約內文規定，球員表現不符預期，球隊有權中止合約，因此判定吳岱豪敗訴。（李弘斌攝／資料照）

吳岱豪過去曾是中華隊禁區之柱，2015年被球隊以表現不佳而片面解約，吳岱豪不服狀告富邦，希望能討回公道，但台北地方法院7日以雙方合約中有明文規定，球員不符預期表現球隊有權終止合約，因此判定吳岱豪敗訴。

這起事件發生在2012年，當時台灣大球隊以420萬價碼挖來吳岱豪，並且和他簽訂6年合約，直至2018年，但吳岱豪在2013年的表現嚴重衰退，2014年富邦接手台灣大，立即發書面聲明給吳岱豪，內文直言2014-15球季是觀察期，可惜吳岱豪的表現依舊沒有起色，球季結束後即收到球隊的解約通知。

吳岱豪不服球隊的片面解約手法，認為他表現不佳是因為教練調度問題，導致他無法獲得充分上場時間，而且就算是表現不佳也應該先停賽或是罰款，沒有理由逕行解約。

但法官的解釋是雙方的合約內容有明文規定，如果球員不符球隊預期是可以停賽、罰款與解約，但這沒有先後順序問題，因此富邦的處理方式並無不法，不過吳岱豪還可以提起上訴。

(中時電子報)