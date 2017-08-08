志工展廚藝慰勞 鳳梨上桌警怕怕

派出所飄菜香，慰勞辛苦的警察。（陳淑娥翻攝）

鳳梨象徵旺旺來，一上桌乏人問津。（陳淑娥翻攝）

派出所志工隊合影。（陳淑娥翻攝）

鳳梨象徵著「旺來！」是許多公司行號拜拜喜愛的供品，昨天在清水警分局大秀派出所內，由警察志工媽媽煮出來的佳餚，鳳梨這道菜卻是乏人問津，原來是警察擔心轄區治、交安案件頻傳，刑案爆量「旺旺來」，堅決忌口只盼國泰民安，不過，現場仍是洋溢著一片溫馨氛圍。

派出所飄菜香，香味四溢令人垂涎三尺！日前晚上6時許舉辦「每人一道菜，相約大秀所」聚餐活動，志工們大展廚藝，準備拿手菜在所內與員警共襄盛舉。

一整桌的佳餚秀色可餐，大伙兒紛紛拿起筷子夾菜品嘗，然而桌上獨剩鳳梨乏人問津，一問之下才知警察忌口鳳梨，擔心轄區治、交安案件頻傳，刑案爆量「旺旺來」，一心只求國泰民安、風調雨順。

大秀派出所所長林雙鎮笑稱，平常會在值班台擺乖乖餅乾，希望轄區內的治安平平順順；透過一人一菜活動增進同仁與志工間的互動，培養警民合作的默契，非常感謝志工們平日的支持及協助，警察定會不負眾望努力做好治、交安工作。

大秀所志工陳貴心表示，長期參與警察志工工作，常見員警三餐不正常，或是急忙扒幾口飯就出勤，無法攝取足夠的營養，平時便常和同是志工的老婆協助照顧派出所同仁的五臟廟，日前熱心的志工大哥、大姐們一展手藝，各自準備一道道拿手的炒麵、烤鴨、鵝肉、時蔬、甜湯、水果等餐點，與所內同仁一起享用，大大提振同仁的士氣。

(中時)