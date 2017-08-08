憑眉毛認人？男劫超商警速破案
28歲的張姓男子6日晚間騎著機車、帶西瓜刀，前往新豐鄉西濱公路旁超商，威脅店員交付店內現金8000元，並以衛生紙偽造車牌逃逸。警方一路朝北調閱監視器，該男在遇到路檢點時，即取下衛生紙而露餡，警方循線找到他家，但因家中有3兄弟，最後比對監視器中的眉毛，鎖定張男犯案。
張姓男子無業，向母親要錢未果，當晚即騎媽媽的機車、手持父親的西瓜刀，前往新豐鄉1處位於西濱公路上的超商搶劫，他還先行以衛生紙糊住車牌變造，發現這處超商有可趁之機，就持刀威脅店員給錢。
張男在返程路上，發現桃園警方設有路檢點，他當下還大迴轉，先取下衛生紙，再通過路檢點繼續回家。後湖派出所獲報後，與竹北警分局偵查隊4小隊組成專案小組，過濾沿路監視器，張男取下衛生紙後的車牌，成為破案關鍵。
警方表示，張男家中有3兄弟，後來憑藉張男一高一低的眉毛而鎖定他，後備憲兵隊也與警方一同前往張男家中拘提。張男因沉迷電玩，將搶來的錢全數用於買點數，早已花光，警方將全案依恐嚇取財罪嫌，移送法辦。
(中時)
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