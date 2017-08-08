菁英盃》湖南222公分長城 高世鰲偶像是姚明
花蓮菁英盃也有222公分「高」人，中國大陸湖南省地質高中高二中鋒高世鰲，擁有222公分傲人身高，國小就175公分鶴立雞群，目前還是青島青年隊成員之一，夢想效法中國長城姚明打進NBA。
高世鰲是湖南當地人，222公分高人一等身高並非巨人症，而是來自家族基因，他父親190公分，母親也有170公分。高世鰲笑說，「從小就是全班最高，7、8歲接觸籃球，一開始是鍛鍊身體，但也練出興趣。」
難得超過220公分的長人，讓湖南省地質高中特地開車登門拜訪，教練張宇航透露當時是友人告知有這塊難得的才，驅車至高世鰲老家堵人，張宇航看好他潛力，「通常這麼高都會有巨人症可是他沒有，協調性也不錯。如果要更進一步，下肢力量跟投籃是關鍵。」
8日菁英盃面對新竹光復高中，高世鰲開賽不久就雙手灌籃小秀身手，全場至少賞給光復3記麻辣鍋，場上替隊友擋人、策應也到位。
有了先天優勢，高世鰲還要後天努力，不時看姚明過去NBA比賽視頻，以及傳奇球星歐拉朱旺的籃下腳步，盼增進自己低位單打能力，「打NBA是所有打球人的夢想，而我的目標是希望先打進CBA。」
(中時電子報)
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