抗癌鬥士親子演出 與安寧病友同歡
22歲抗癌鬥士葉家銘，在父親節當天現身光田醫院公益演出，與安寧病友同歡，葉母林寶琴表示，「抗癌鬥士親子組」一人彈琴一人唱歌，還考取3縣市街頭藝人證照，更感謝葉爸爸的一路支持。
「我喜愛唱歌，兒子幫我實現願望！」林寶琴說，以前自己曾是駐唱歌手，後來因家裡不贊成而放棄當歌手。如今，母子倆組成「抗癌鬥士親子組」，由子彈琴、母唱歌，不僅考取3縣市街頭藝人證照，還一圓歌手夢。
林寶琴表示，兒子從小學2年級開始與腦瘤搏鬥，疾病讓他求學之路比一般孩子艱苦，可是他仍努力面對，還學會烏克麗麗，讓生活更多采多姿。母子倆也謝謝葉爸爸的一路支持，無怨無悔當起家庭後盾，全家以公益演出讓過節更有意義。
家銘抗癌的生命故事，給予病友莫大的鼓勵與勇氣，光田福田病房護理長沈雅慧指出，每逢節慶是住院病友最想家的時刻，透過家人的陪伴，一起聽音樂、唱唱歌，能讓他們煩躁的心情獲得紓解，即使在醫院也能感受到輕鬆的過節氣氛。
醫師也提醒，現代人工作、生活壓力大，飲食不均衡又少運動都容易讓身體亮紅燈，養成良好生活習慣、保持愉快心情，且定期健檢預防、就醫遵從醫囑是健康的不二法門。
(中時)
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