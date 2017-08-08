夭壽骨！台南站鐵軌遭綁鐵鍊 網：這是危險鯛

台南站附近鐵軌遭綁鐵鍊。（圖片來源：臉書粉絲專頁／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

台南站附近鐵軌遭綁鐵鍊。（圖片來源：臉書粉絲專頁／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

今天上午10點10分左右，有民眾在台鐵台南站東正線81號轉轍器附近，發現有人正以鐵鍊將鐵軌鎖住，所幸台鐵道班人員及阻止處理，避免列車翻覆或出軌，但仍造成1列車延誤5分鐘。

臉書粉絲專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」分享民眾提供的照片，指出「稍早南部路段有窮極無聊鯛民拿鐵鍊綁鐵軌」。

台鐵表示，台南車站道班人員在今（8）日上午10時10分接獲通報，在10時6分巡查發現台南站東正線81號轉轍器附近，發現有人用鐵鍊將鐵軌鎖住，經制止後逃走；10時16分狀況解除，並已通報鐵路警察處理。共影響1列次，延遲5分鐘。

網友聞訊，忍不住留言痛罵「這已經公共危險了吧」、「這已經是危險鯛了」、「瘋了吧」、「夭壽骨」、「一定要抓到，不然肯定會再出來亂搞！」

(中時電子報)