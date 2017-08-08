橋齡超過半世紀 民代要求重建竹溪橋

台南市南區體育公園的竹溪橋橋齡將近半世紀，橋墩和基底已影響溪流的正常流暢，為保障周遭居民安全，市議員林美燕今天會同工務局、水利局到場會勘，希望工務局配合水利局竹溪整治，一併將竹溪橋重新改建。

據了解，竹溪橋於1970年興建，啟用至今已逾40多年，一旁則是2004年為讓行人及車輛分流更安全所建置的木製人行步道便橋。林美燕認為，這座橋樑貼近體育場民眾運動的生活圈，平時使用頻繁，但因橋樑已屬老舊，現階段再加上水利局竹溪工程重車來回經過，承受的壓力變大，恐怕會有安全疑慮。

市府工務局表示，每2年都會針對橋樑安全進行一次檢測；經過上次檢測結果發現，竹溪橋墩已有鋼筋外露且鏽蝕的情況，雖還堪用，但也已超過40年的報廢期限標準，因此將呈報審計進行修復並改建；至於竹溪便橋則因橋齡未達，將針對護坡破損、橋面部分進行整修，後續技術性問題，也會與水利局討論。

水利局也說，竹溪橋舊橋的橋台侵入河道，又有落墩，確實多少會影響竹溪排水，初步會勘後，各單位已取得共識，近期內會展開工程規畫，並整體納入竹溪整治第二期工程爭取前瞻建設經費，一同與工務局配合來施作。

針對在地居民都相當關心的竹溪橋改建工程，林美燕表示，將持續督導，並要求相關單位在工程進行前務必辦理說明會，讓地方人士了解工程進行狀況，也請警方增派警力現場巡查，並協助交通指揮，降低施工時對居民造成的不便。

(中時)