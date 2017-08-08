橋齡超過半世紀 民代要求重建竹溪橋
台南市南區體育公園的竹溪橋橋齡將近半世紀，橋墩和基底已影響溪流的正常流暢，為保障周遭居民安全，市議員林美燕今天會同工務局、水利局到場會勘，希望工務局配合水利局竹溪整治，一併將竹溪橋重新改建。
據了解，竹溪橋於1970年興建，啟用至今已逾40多年，一旁則是2004年為讓行人及車輛分流更安全所建置的木製人行步道便橋。林美燕認為，這座橋樑貼近體育場民眾運動的生活圈，平時使用頻繁，但因橋樑已屬老舊，現階段再加上水利局竹溪工程重車來回經過，承受的壓力變大，恐怕會有安全疑慮。
市府工務局表示，每2年都會針對橋樑安全進行一次檢測；經過上次檢測結果發現，竹溪橋墩已有鋼筋外露且鏽蝕的情況，雖還堪用，但也已超過40年的報廢期限標準，因此將呈報審計進行修復並改建；至於竹溪便橋則因橋齡未達，將針對護坡破損、橋面部分進行整修，後續技術性問題，也會與水利局討論。
水利局也說，竹溪橋舊橋的橋台侵入河道，又有落墩，確實多少會影響竹溪排水，初步會勘後，各單位已取得共識，近期內會展開工程規畫，並整體納入竹溪整治第二期工程爭取前瞻建設經費，一同與工務局配合來施作。
針對在地居民都相當關心的竹溪橋改建工程，林美燕表示，將持續督導，並要求相關單位在工程進行前務必辦理說明會，讓地方人士了解工程進行狀況，也請警方增派警力現場巡查，並協助交通指揮，降低施工時對居民造成的不便。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。