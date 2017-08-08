外婆貪財讓外孫女供8旬男友逞慾 兩老遭判刑

人倫悲劇！彰化縣1名70多歲婦人為了錢，竟將年僅11歲的外孫女仲介給80多歲的陳姓男友在寺廟浴室性侵逞獸慾，事後從中拿走一半的報酬，全案彰化地方法院法官8日判決陳男有期徒刑6年，外婆4年6個月。

這起的外婆媒介外孫女賣淫案，是因警方去年偵辦女童與男網友不當交往案時意外查獲，當時，女童在女警詢問與網友交往情形時，脫口說出與「阿公」發生性行為、還有錢拿的情節，承辦員警都差點不敢相信。

判決書指出，11歲被害女童與9歲妹妹，因母親改嫁且工作忙碌將被託付給外婆照顧，兩姊妹經常跟著外婆到當地寺廟參加聚會，認識了80多歲的陳姓老翁。

「我可不可以摸她？不給我摸，也是給別人摸。」前年5、6月，陳男向女友洗腦，並暗示想要染指女童，並表明會給錢。沒想到，婦人因家境不好應允，並在幾天後，說是要女童到宮廟後方的浴廁找陳男拿錢，實際則是要外孫女去賣淫。

陳男多次性侵11歲女童，期間還曾經被9歲的妹妹撞見。法官還查出，陳男每次性侵女童幾乎都有給錢，1500元至1萬5000元不等，有1次是拿8000元讓女童買手機。

法官痛斥，陳年滿80歲，足以當被害人的阿公，竟罔顧人倫，透過其外婆引誘及媒介，或後來自己與女童默契，多次性交、猥褻，外婆是為被害信賴之人，卻貪圖錢財，將自己孫女推入火生，所為令人髮指。

(中時)