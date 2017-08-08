英特種部隊試用新防彈頭盔 酷似星際大戰獵人

日本廠商的這種頭盔可以擋住步槍和改造手槍的攻擊。(圖/Devtac Japan)

著名的英國空降特種部隊SAS正在試用一種高科技戰鬥頭盔，這種頭盔不只保護頭部，還保護面部，眼部有特殊鏡片可以有護眼與資訊傳達的功能，外型相當科幻，令人聯想到電影「星際大戰」(STAR WARS)當中，一位名叫波巴費特(Boba Fett)賞金獵人的頭盔。

波巴費特頭盔是由日本廠商Devtak Designs所製造的，採用凱夫勒(Kevlar)複合防彈材質達到7公釐厚，具有5公尺處擋下AK-47步槍彈和0.44吋的手槍彈。據「紐約郵報」報導，「波巴費特頭盔」的開發人員就有海豹部隊和陸軍三角洲部隊的成員，現在英國SAS部隊主動爭取測試這批頭盔，並且留下不錯的印象。

據報導，「波巴費特頭盔」不只能防彈，還內建GPS系統，可將電子地圖投射到頭盔的護目鏡上，在電子地圖的顯示也標示附近的朋友和敵人相對位置，更特別的是頭盔還考量到散熱問題，具有微型的通風系統，使突擊隊員戴了不會感到悶熱與不透氣。頭盔上另外設有固定扣，可以額外安裝夜視鏡以適應黑暗作戰環境，

這種防彈頭盔更像是面具，它分成前後兩部分。(圖/Devtac Japan)

Devtac公司在過去八年都在研究單兵防彈裝備，其中「波巴費特頭盔」是他們最具野心的產品，希望這種頭盔可以在未來成為精銳部隊的標準配備。

星際大戰世界的波巴費特，人稱移動軍火庫。(圖/STAR WARS.com)

波巴費特出現在星際大戰世界中，他其實是位複製人(Clone man)，基因來源是強格費特(Jango Fett)，強格費特武藝精良，他為銀河共和國提供自己的基因樣本組成複製人軍團，但是他還留了一位不經過速成改造的版本當成兒子來養，也就是波巴費特。在強格費特死後，波巴費特繼承了他的一切裝備與武藝，身上有各種槍支、飛刀、繩鉤、炸彈等武器，銀河系人稱「行動軍火庫」。

(中時電子報)