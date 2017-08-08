英特種部隊試用新防彈頭盔 酷似星際大戰獵人
著名的英國空降特種部隊SAS正在試用一種高科技戰鬥頭盔，這種頭盔不只保護頭部，還保護面部，眼部有特殊鏡片可以有護眼與資訊傳達的功能，外型相當科幻，令人聯想到電影「星際大戰」(STAR WARS)當中，一位名叫波巴費特(Boba Fett)賞金獵人的頭盔。
波巴費特頭盔是由日本廠商Devtak Designs所製造的，採用凱夫勒(Kevlar)複合防彈材質達到7公釐厚，具有5公尺處擋下AK-47步槍彈和0.44吋的手槍彈。據「紐約郵報」報導，「波巴費特頭盔」的開發人員就有海豹部隊和陸軍三角洲部隊的成員，現在英國SAS部隊主動爭取測試這批頭盔，並且留下不錯的印象。
據報導，「波巴費特頭盔」不只能防彈，還內建GPS系統，可將電子地圖投射到頭盔的護目鏡上，在電子地圖的顯示也標示附近的朋友和敵人相對位置，更特別的是頭盔還考量到散熱問題，具有微型的通風系統，使突擊隊員戴了不會感到悶熱與不透氣。頭盔上另外設有固定扣，可以額外安裝夜視鏡以適應黑暗作戰環境，
Devtac公司在過去八年都在研究單兵防彈裝備，其中「波巴費特頭盔」是他們最具野心的產品，希望這種頭盔可以在未來成為精銳部隊的標準配備。
波巴費特出現在星際大戰世界中，他其實是位複製人(Clone man)，基因來源是強格費特(Jango Fett)，強格費特武藝精良，他為銀河共和國提供自己的基因樣本組成複製人軍團，但是他還留了一位不經過速成改造的版本當成兒子來養，也就是波巴費特。在強格費特死後，波巴費特繼承了他的一切裝備與武藝，身上有各種槍支、飛刀、繩鉤、炸彈等武器，銀河系人稱「行動軍火庫」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。