指考放榜 彰化女中張馨元考上台大法律

非台大法律不讀的彰女語資班張馨元(左)，在指考背水一戰，終於跟已經申請上日文系的好同學黃靖琳一起成為台大人。(謝瓊雲攝)

考上彰中數理資優班的陳揚捷，堅持走自己的路，從小就閱讀大量課外讀物的他興趣在文組，學測因來不及畫卡而大失常，這次指考497分錄取政大經濟系。(謝瓊雲攝)

成績一直名列前茅的張敦翔，考試時總因太過緊張欠缺一些好考運，指考錄取政大資管系，有意再修國貿或法律當輔系。(謝瓊雲攝)

大學指考今天放榜，學測失利的彰化女中張馨元如願錄取台大法律系，希望能朝律師或檢察官之路前進；立志從商的彰化高中張敦翔與陳揚捷，也順利錄取政大的資管系、經濟系。

就讀彰女語文資優班的張馨元表示，因自身對文學、商經又無太大興趣，因此高一起就立定志向想進法學院，從事教職的父母都很支持，高一寒假就參加台大法學營隊，主動參與校內外講座，培養法學興趣並累積專業知識。

但學測成績69級分，國文、社會都不理想，她背水再戰學測，努力補強國文和公民科，總算如願進入台大法律系司法組；最喜歡上公民課的她說，法律應該生活化，未來希望能成為律師或檢察官。

以5A++優異成績進入彰中的陳揚捷，家住伸港、父親是知名鞋業大廠設計師、母親在紡織廠擔任業助，自小就閱讀大量古典小說與英語雜誌，原本已考上數理資優班的他深知自己的志向，放棄已考上的數理實驗版轉讀社會組，學測時因數學科考試時間沒抓好來不及畫卡，只得到6級分，指考總算雪恥以497分錄取政大經濟系。

高中三年成績幾乎都維持在全班第一名的張敦翔，因生性緊張考試容易失常，這次指考499.5分、數學乙拿下滿分，選擇政大資管系，未來修國貿或法律當輔系，累積法、商學專業增加未來職涯進路選擇。

(中時)