找到美軍墜毀魚鷹直升機 3人證實死亡

MV−22魚鷹（Osprey）傾轉旋翼機。(圖/美聯社)

美國和澳洲海軍近日展開了「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍事演習，美軍一架魚鷹傾轉旋翼機周六於演習時於澳洲外海墜毀，事後機上23人順利獲救，但仍有3人失蹤，在經過連日搜索後，澳軍找到了失事的魚鷹機，而今日駐日美軍也證實了失蹤的3人已經死亡。

據《CNN》報導，駐日美國海軍陸戰隊第三遠征軍發言人8日表示，3名死亡的美軍士兵是分別為26歲的陸戰隊中尉本傑明·克羅斯（Benjamin R. Cross）、21歲的下士納塔涅爾·奧德威（Nathaniel F. Ordway），以及19歲的一等兵魯賓·韋拉斯科（Ruben P. Velasco）。

日前海軍聲明表示，機上載有26人的MV−22魚鷹（Osprey）傾轉旋翼機在參加演習時，從美國「好人理查號」兩棲攻擊艦（USS Bon Homme Richard）起飛，準備執行定期任務，但卻不幸在澳洲西南方海域失事墜毀，事後順利救起了23人，有3名海軍陸戰隊隊員則是下落不明。

連日來美軍出動好人理查號上的小船和飛機聯合澳洲海軍，在澳洲昆士蘭省蕭瓦特灣（Shoalwater Bay）的外海進行搜救，但一無所獲，甚至在6日宣布停止搜索，直到周一澳洲海軍在汪洋大海中找到了失事的魚鷹機殘骸，隨後也找到了3名失蹤的海軍陸戰隊隊員遺體。

魚鷹傾轉旋翼機一直以來問題不斷，2015年也曾有一架魚鷹機在夏威夷的訓練中墜毀，造成2名海軍陸戰隊員死亡。去年12月，也有一架駐日美軍的魚鷹機在沖繩外海墜毀，導致5名士兵受傷。而1月份，一架魚鷹機在葉門強行著陸，亦造成了3名美軍士兵受傷。

因此這次美軍的澳洲外海失事之後，日本對美軍出現強烈的反彈聲浪，居民擔心可能魚鷹機過去的墜機事件一籮筐，恐對沖繩住宅區帶來危險，甚至日本防衛大臣小野寺五典也表示，在美軍未說明失事原因前，希望能先停飛駐日的魚鷹機。

(中時電子報)