彰化溪湖租賃糾紛釀人命，家屬抬棺撒冥紙抗議

死者陳文測家屬在今天父親節，到內衣公司門口抗議。鐘武達攝。

死者陳文測的親友在內衣公司門口撒冥紙表達不滿情緒。鐘武達攝。

陳文測的子女跪在內衣公司門口，要幫陳文測討公道。鐘武達攝。

彰化縣溪湖鎮前太湖同濟會會長陳文測，疑因廠房租賃糾紛與房客吳姓內衣公司負責人及員工肢體衝突後返家不久猝死。家屬今天發動親友到內衣公司門口抬棺撒冥紙抗議，場面一度緊張，所幸警方戒備，才未釀成激烈衝突。

這起抗議事件，因為敏感，警方相當低調。溪湖警分局偵查隊副隊長黃枝泉表示，全案均已依法報請檢察官完成相驗，且結果已告知家屬；至於雙方的糾紛，警方正在積極釐清。

死者的兒子陳鴻樟說，吳男承租父親的廠房多年，3年前公司搬遷，父親要求要將廠房破壞部分修繕後再交還，但被拒絕，父親於是找來廠商修繕花了4萬8000多元，並欲從吳支付的10萬元押金中扣除，吳不肯，雙方為此結怨。

他說，本月3日上午9點多，其父親駕車外出訪友，路過內衣公司門口被吳發現，就在訪友結束回程時，遭吳率同員工半路攔下車，雙方一陣肢衝突後，9點30分回到家不久就倒地，送醫不治。

陳鴻樟及親友20多人，父親節當天到內衣公司門口抬棺撒冥紙抗議，表明要討公道。不過，公司鐵門深鎖，無人回應，陳家親友的情緒頓時高漲，不斷高喊「還我公道」，還高舉「悲傷父親節」的白布條。抗議歷時約30分鐘後，過程雖然激情，最後則是理性收場。

(中時)