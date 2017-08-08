竹市新增新竹公園及動物園內4處歷史建築

中時
中國時報記者／
竹市新增新竹公園及動物園內4處歷史建築
新竹市政府召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決定將新增「新竹公園湖畔料亭」等4處歷史建築。（陳育賢攝）
竹市新增新竹公園及動物園內4處歷史建築
新竹市政府召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決定將新增「新竹動物園黃魚鴞欄舍」等4處歷史建築。（陳育賢攝）
竹市新增新竹公園及動物園內4處歷史建築
新竹市政府召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決定將新增「新竹動物舊大門」等4處歷史建築。（陳育賢翻攝）

新竹市政府8日召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決定將新增「新竹觀測所」（舊新竹氣象站）、「原新竹州自治會館」（新竹玻璃工藝博物館）、「新竹公園湖畔料亭」及「新竹動物園舊大門、噴水池、黃魚鴞欄舍」共計4處歷史建築。

市長林智堅表示，新竹市擁有豐富文化底蘊，他上任以來至今已新增11處古蹟歷史建築，顯現市府對於文化資產的重視，後續推動的新竹公園及動物園再生計畫，強調尊重歷史脈絡及保存市民記憶，並保存公園內珍貴的老樹及生態資源等，以打造更佳的休憩環境，相信再生工程完成後，透過生活品質的提升，可重新建立市民對這座年輕古城的認同。

他說，新竹公園始建於1916年，在百年的發展中累積了豐富的文化資產，審議委員會針對建物部分進行現勘及審議，至於示禁碑、石像生及古砲等相關文物等，將另召開古物類審議委員會議審議。

這些新登錄的歷史建築，在再生計畫將依循竹市文化資產普查報告獲得妥善保存，之後再依循文化資產法相關規定，其相關修復及再利用書圖，送請文資專家學者審查，以更加確保其文化資產價值的彰顯。

文化局指出，今天的審議過程中除開放民眾旁聽陳述意見外，也因應新文資法的修訂，機關對於審議事項有利害關係時，府內代表審議委員進行迴避，以充分尊重委員專業審議。

在審議後，委員決議將「新竹觀測所」、「原新竹州自治會館」、「新竹公園湖畔料亭」及「新竹動物園─舊大門、噴水池及黃魚鴞欄舍」登錄歷史建築。

其餘包括動物園管理室、圓形涼亭、夜行館、大圓鳥籠、六角籠、洗滌台、防空洞等則繼續列冊追蹤。

文化局強調，未來新竹公園整建工程，將密切注意及提醒工程主辦單位落實文化資產之安全與保護作業，後續將設置導覽解說牌等，讓市民更加了解其歷史價值及建築特色，也欣見新竹公園再生計畫，能藉由環境優化，讓更多民眾有機會認識親近過往較少為人注意建築故事，讓文化資產發揮更大價值。

(中時)

關鍵字：歷史建築新竹觀測所原新竹州自治會館新竹公園湖畔料亭新竹動物園
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