竹市新增新竹公園及動物園內4處歷史建築

新竹市政府召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決定將新增「新竹公園湖畔料亭」等4處歷史建築。（陳育賢攝）

新竹市政府召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決定將新增「新竹動物園黃魚鴞欄舍」等4處歷史建築。（陳育賢攝）

新竹市政府召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決定將新增「新竹動物舊大門」等4處歷史建築。（陳育賢翻攝）

新竹市政府8日召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決定將新增「新竹觀測所」（舊新竹氣象站）、「原新竹州自治會館」（新竹玻璃工藝博物館）、「新竹公園湖畔料亭」及「新竹動物園舊大門、噴水池、黃魚鴞欄舍」共計4處歷史建築。

市長林智堅表示，新竹市擁有豐富文化底蘊，他上任以來至今已新增11處古蹟歷史建築，顯現市府對於文化資產的重視，後續推動的新竹公園及動物園再生計畫，強調尊重歷史脈絡及保存市民記憶，並保存公園內珍貴的老樹及生態資源等，以打造更佳的休憩環境，相信再生工程完成後，透過生活品質的提升，可重新建立市民對這座年輕古城的認同。

他說，新竹公園始建於1916年，在百年的發展中累積了豐富的文化資產，審議委員會針對建物部分進行現勘及審議，至於示禁碑、石像生及古砲等相關文物等，將另召開古物類審議委員會議審議。

這些新登錄的歷史建築，在再生計畫將依循竹市文化資產普查報告獲得妥善保存，之後再依循文化資產法相關規定，其相關修復及再利用書圖，送請文資專家學者審查，以更加確保其文化資產價值的彰顯。

文化局指出，今天的審議過程中除開放民眾旁聽陳述意見外，也因應新文資法的修訂，機關對於審議事項有利害關係時，府內代表審議委員進行迴避，以充分尊重委員專業審議。

在審議後，委員決議將「新竹觀測所」、「原新竹州自治會館」、「新竹公園湖畔料亭」及「新竹動物園─舊大門、噴水池及黃魚鴞欄舍」登錄歷史建築。

其餘包括動物園管理室、圓形涼亭、夜行館、大圓鳥籠、六角籠、洗滌台、防空洞等則繼續列冊追蹤。

文化局強調，未來新竹公園整建工程，將密切注意及提醒工程主辦單位落實文化資產之安全與保護作業，後續將設置導覽解說牌等，讓市民更加了解其歷史價值及建築特色，也欣見新竹公園再生計畫，能藉由環境優化，讓更多民眾有機會認識親近過往較少為人注意建築故事，讓文化資產發揮更大價值。

(中時)