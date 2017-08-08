壹電視主播挺蔣萬安 吐不為人知故事讚「好爸爸」

陳乃瑜分享和蔣萬安合影。（圖／翻攝自陳乃瑜Evalyn Chen臉書）

陳乃瑜挺蔣萬安是好爸爸。（圖／翻攝自陳乃瑜Evalyn Chen臉書）

陳乃瑜回應網友留言。（圖／翻攝自陳乃瑜Evalyn Chen臉書）

媒體人周玉蔻今(8日)在臉書分享體育主播王薀琁和立委蔣萬安合照，提醒政治人物應和媒體記者注意關係分際，引發網上熱烈討論，對此，壹電視主播陳乃瑜稍早也在臉書大方曬出與蔣萬安搭肩照，力挺對方並分享採訪過程中不為人知小故事，讚他「這不是好爸爸的話，什麼叫好爸爸？」

今逢父親節，立委蔣萬安卻因一張合影遭傳不實流言，稍早他本人透過辦公室澄清「完全不是事實」後，壹電視美女主播陳乃瑜也發文支持對方，她曬出兩人合影，先是自嘲說：「好啦，大家不用問了（根本沒人問我呀）」，隨後表示與蔣萬安認識以來，覺得對方除了在立委工作上認真又用功，私下也是人品好、值得結交的好友。

陳乃瑜回憶採訪蔣萬安印象最深刻的一次經驗，是有次假日臨時和蔣萬安約訪，當天蔣萬安答應後便帶著兒子一起出現，沒因未預期出現的行程便將小孩交給老婆照顧，使陳乃瑜忍不住誇說：「這不是好爸爸的話，什麼叫好爸爸？」

對此，網友開玩笑說：「請你謹守分際...(大誤)」，陳乃瑜也親自回應說：「哈，但我很想知道一件事情耶，就是這個份際要怎麼定義？比方說，對我來說，我覺得可以跟政治人物當朋友，但是公歸公，私歸私，但是另一方面，有些人做新聞就是公私不分，或者是說，根本沒有政治觀察吧？」

(中時電子報)