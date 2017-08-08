單親媽媽遭性侵自殺查無證據 二審輕判

一名單親媽媽，兩年前遭吳姓前同事帶到旅館性侵未遂，相隔2月後上吊身亡。檢方原認定死者是因受羞辱而自殺，起訴求處重刑；台中高分院審理後認為無證據顯示死者是因此而自殺，依強制性交未遂罪輕判吳男2年徒刑。

判決書指出，該名單親媽媽獨自扶養2名小孩，最小年紀5歲。2015年9月間，吳男假借可幫忙租屋為由，約她到台中市見面，兩人吃飯喝酒後，假好意帶她去住有兩張單人床的雙人房，以示「清白」。

沒想到，直到半夜單親媽媽入睡後，吳男突然爬上她的床，意圖強行脫下其衣服性侵，被害人告知：「再不停手，會咬舌自盡。」吳男才停手。

被害人利用此機會，轉身拿起電話撥打內線高喊：「救命，有人要強暴我。」吳男立即扯斷電線，並用手機充電線綑綁她的雙手，控制其行動。

服務人員因接到電話趕到房間敲門，吳男為掩飾犯行，還向對方佯稱：「她想自殺，我才會把她捆起來。」但被害人不斷哭喊稱吳男要性侵她，服務人員幫她叫計程車，由司機載她去報警。

同年11月3日，被害人被發現在家中以窗簾繩子上吊身亡。家屬控訴，因性侵案發生後，被害人一直精神狀況不穩定，受不了這樣的羞辱才會輕生。檢方也認定被害人死亡與性侵案有因果關係，起訴吳男求處重刑。

台中高分院審理時，吳男矢口否認犯行；旅館服務人員作證，曾在門外聽到吳男向死者表示：「我又沒有射進去！」合議庭認為難認定死者是為此而自殺，依性侵未遂罪判吳男2年徒刑，全案可再上訴。

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(中時)