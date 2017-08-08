雄中5人、雄女4人錄取台大醫科 雄女寫新紀錄
大學指考分發放榜，備受矚目的台大醫科，高雄中學5人、高雄女中4人，錄取人數依舊傲視南台灣，雄女校長黃秀霞表示，寫下校史新紀錄，且4人都是高瞻班學生的巧合。
雄女潘妍廷、楊子昂、余玟昕及蔡婕玫攜手寫下校史新頁，楊子昂因參加活動而未出席，3人特別列印她的照片，一起出席記者會，未來又要再續同窗之誼的喜悅溢於言表。
其中，余玟昕考出461.6分，比入學門檻分數多了11分，弟弟就讀雄中，姐弟倆都立誓當醫師。
雄女今年另有40人錄取醫學系、牙醫系、中醫系及國防醫學系，台、清、交、成、政、陽明等校高達314人。
雄中鄭穎捷、陳君豪、吳品寬、林鉦凱及吳偉城錄取台大醫科，鄭穎捷最喜愛的物理，但考量未來就業而選擇醫科，但他說絕不會放棄物理，父親是小兒科醫師，支持他兩者兼顧。
陳君豪與家人設計了「因為志願登記費沒繳，所以沒上榜」的玩笑梗，捉弄教官爸爸，還好，老爸心臟夠大顆，也發揮軍人臨危不亂本色，自己上網查詢，這個玩笑也成了父親節最特別最難忘的禮物。
吳品寬也把金榜題名作為父親節的禮物；林鉦凱是家族第一個醫科學生也是台大生，他說，最愛的是化學，因此第二願填的是台大化學系。吳偉城的祖父在他出生前就因病過世，也因而立下志願要做濟世救人的醫師。
另位錄取陽明醫科的陳光穎，父親是高師大生技教授，也曾就讀陽明，他說，很高興當父親的學弟，受父親影響，未來將朝神經及免疫學方向發展。
新住民之子陳台越也以高分錄取中興大學化學系，越南英語大學畢業的媽媽謝紅芳從小一句國語一句越語教育他，因而越語也能說。
雄中台、清、交、成、政等5校錄取400人，錄取醫學系達76人。
(中時)
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