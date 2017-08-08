大鵬灣快閃漏斗雲 民眾驚喜當水龍捲
屏東大鵬灣附近，昨下午1時許，有民眾目擊陰暗的天空疑似有水龍捲，從青州外海移動到帆船基地，令他驚喜地用手機錄下，過程持續約15分鐘。氣象專家則指出，由於尚未接觸海面，並非水龍捲而是管狀雲，常見於屏東沿海地區。
目睹一切的帆船教練楊瑞吉表示，昨下午1時10幾分，他正在訓練帆船選手，當他觀察附近海象時，意外發現青州外海方向，有個漏斗形雲層出現在半空中，且一路向帆船基地移動，還未抵達基地，就緩緩消失在半空中，過程持續約15分鐘。
「這是不成熟型的水龍捲，又稱管狀雲、漏斗狀雲。」恆春氣象站主任薛全義指出，民眾發現疑似水龍捲的現象，該尾巴並未接觸到海面，因此不算是真正的水龍捲，是因為夏天局部海風吹拂，產生垂直風切，再受海面及地表加熱，形成上升氣流而產生的渦旋。
東港地區昨午氣溫約攝氏30度，相對濕度則在80%左右，薛全義說，屏東沿海地區本來就容易產生水龍捲的，未來還有機會再看到類似氣象變化。
(中時)
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