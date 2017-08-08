華信航空推出台東2天1夜自由行 台東太麻里賞花趣5,250元起
趁著今年暑假結束前，趕快到東台灣來欣賞滿山遍野的金針花，為配合2017年太麻里金針花季登場，華信航空特別推出「台東太麻里賞花趣」2天1夜特惠專案，即日起至9月8日止，旅客可搭乘華信航空台北-台東班機，機加酒2天1夜，兩人成行、每人只要新台幣5,250元起，同筆訂單滿2間房每人再折抵500元優惠。
華信航空台北-台東每天早晚飛航兩班次、周日增為三班次，搭機旅客只要輕輕鬆鬆50分鐘就可由台北飛抵台東，選擇「華信假期--台東太麻里賞花趣」2天1夜自由行，除提供多樣化專屬賞花行程供旅客選擇，還特別安排專車及專屬導覽帶領旅客前往台灣票選最美車站--多良車站，以及超人氣的台東大學圖書館。飯店另提供免費腳踏車讓旅客在市區自由自在閒逛。
華信航空另推出3天2夜台東賞花深度之旅，機加酒兩人成行、每人新台幣 7,788元起，除欣賞台東最美的金針花海，還特別安排台東精選行程--台東森林公園、小野柳、東海岸水往上流、金樽、成功漁港以及獨特橋墩設計的東河橋，8月17日前報名每人再享300元優惠。歡迎旅客搭乘華信航空班機到台東，欣賞一望無際彷彿黃金地毯的金針花海美景。
(工商)
關鍵字：華信航空
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