摩斯爆出綠薯條 北市97家門市預防性下架
連鎖速食店摩斯漢堡在台南爆出「綠薯條」，台北市衛生局表示，台北市97家門市未發現異常，但先預防下架。
台北市衛生局表示，今年7月份接獲民眾投訴摩斯漢堡國家音樂廳門市販售的金黃薯條外皮疑似變綠，經抽查冷凍櫃6袋、地下倉庫4箱的金黃薯條，未發現有異常變色情形。
今日再度接獲台南市衛生局通報抽查台南市8家摩斯漢堡分店，現場撥開薯條發現其中3家同批號（製造日期：2017年4月30日，共計90.68公斤）金黃薯條(半)成品表皮出現綠色情形，台南局抽回該產品（7.41公斤）送衛生福利部食品藥物管理署檢驗，確認其茄鹼(龍葵鹼)成分是否超量。
台北市衛生局約談摩斯，釐清全國配送統倉及物流食品衛生安全狀態，查該批號進口產品貨物名稱為「麥肯帶皮紅石楔形薯」，為今年6月8日進口，數量共計1730箱，目前已經要求摩斯漢堡依台北市食安自治條例第10條全面預防性下架，靜候調查檢驗結果，同時通報衛生福利部食品藥物管理署加強進口食品安全查驗。
(中時)
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