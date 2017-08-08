南部四首長飛日拚觀光 花媽：還有成長空間

南部四縣市聯合赴日拚觀光，高雄市長陳菊（中）、觀光局長曾姿雯（左四）卯足全力行銷港都。（觀光局提供）

高雄市觀光局長曾姿雯（右一）及台灣駐日經濟文化代表處代表謝長廷（右二），共同出席東京「觀光靜態展」行銷港都。（觀光局提供）

南部四縣市赴日拚觀光，台南市長賴清德（左起）、高雄市長陳菊、台灣駐日經濟文化代表處代表謝長廷、屏東縣長潘孟安難得同台。（觀光局提供）

日本遊客愛玩寶島，去年日客約189萬人，南部卻分享不到觀光紅利。高雄等南部4縣市首長，首度跨海到東京聯合行銷拚觀光，今（8）日觀光靜態展開幕，高市長陳菊說，去年僅37萬人留宿港都，代表還有成長空間，期盼南台灣獨特魅力，吸引更多日客深度旅遊。

高雄、台南、屏東、澎湖等4縣市與交通部觀光局，首度共同出擊。4縣市巨頭及台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷同台亮相，8月8日至13日在日本東京千代田區以「南台灣、新體驗」為主題舉辦觀光靜態展，為南台灣五天四夜遊程宣傳。

陳菊指出，近年高雄努力翻轉重工業城市印象，觀光是全世界都在搶的商機，高雄交通便捷、豐富農漁產品、美食小吃、特色活動、多元住宿選擇等特色，但從2016年數據來看，日本來台旅客約189萬人，僅有37萬人住宿高雄，代表日客還有很大的成長空間。

高市觀光局長曾姿雯表示，此次也首次嘗試動態推廣會，由縣市長以城市領導者角度，與旅行業者暢談城市治理與發展理念，分享城市的過去、現在及未來。而小港機場每周30班飛日本，串聯鄰近縣市可望拉長國際遊客停留南台灣時間，刺激觀光產業，期待未來日客能夠「南進南出」。

「南台灣、新體驗」觀光靜態展，以創造地域觀光品牌為概念，從飲食與生活方面收集近百件4縣市地方特色文化產品與日人見面，高雄端出世界麵包冠軍吳寶春麥方、打狗啤酒、荔枝啤酒、大碗公冰等35樣充滿在地味道的城市小物。

(中時)