高職生興趣是投資 考上政大金融系

竹北高中學生在統測、指考表現亮眼，不少學生如願錄取心中第一志願，朝目標邁進。（莊旻靜攝）

竹北高中職業類科學生成績亮眼，無論資訊、商經科都有好表現。（莊旻靜攝）

竹北高中部分學生不滿意自身學測表現，多準備3個月投入指考，獲得佳績。（莊旻靜攝）

竹北高中資訊科學生表現優異，同樣錄取台灣科技大學，將再度當同窗。（莊旻靜攝）

竹北高中商經科學生吳恆至喜歡投資理財，高中即考取7張台灣金融研訓會證照，將就讀政大金融系。（莊旻靜攝）

指考8日放榜，竹北高中傳出好成績，該校指考一類組榜首陳思維，原先在學測僅考到55級分，但經過百日衝刺，將就讀政治大學法律系；竹北高中職業類科統測表現亮眼，69名學生中有67人錄取國立大學，其中商經科畢業生吳恆至，以優異表現和成績，將進入政治大學金融系就讀。

陳思維曾在高一時參加反課綱活動，也關注社會議題，他認為就讀法律系可獲得相關知識，因此在高二時便奠定目標，儘管在學測時僅考出55級分，未能考取理想科系，不過和同學彼此砥礪，甚至互改作文求進步，指考時成為該校一類組榜首，8日放榜也高中政大法律系，有意朝律師之路發展。

吳恆至受國中公民教師啟發，對投資理財產生興趣，在父親鼓勵下，8年級就開始自行嘗試投資，在高中時，靠著自學考取台灣金融研訓會7張證照，也準備多益、英文檢定考試，多益拿到870分，今年在統測考取好成績，以自身經歷和優異成績，將進入政大金融系。

另名商經科畢業生彭馨儀在高中時，開始對經濟產生濃厚興趣，發現技職體系並無經濟類科，因此決定報考指考，她在學測至指考之間，除了專心準備相關科目，更一口氣看了多達一百多部電影，「從電影中體驗人生」，她認為對於英語閱讀、國文作文十分有幫助，勵志電影也成為她用功讀書的助力。

商經科學生黃愉娟說，她高一、高二成績不理想，總是吊車尾，但到了三年級，發現「時間到了」，應開始用功，因此認真讀書，擁有創業念頭的她，將進入台科大企管系就讀。

竹北高中317班為資訊科，其中16名學生將在台灣科技大學中繼續當同窗，9名學生則進入台北科技大學，錄取台科大電子工程系的郭靜宜說，自國中就對相關科系感興趣，高中實作課程十分有趣，包含電路板、寫程式等，讓她覺得上學很好玩，同學賴昱鈞、洪瑋駿、丘彥誠等人也有同感。另名同學孫上晏分享讀書「撇步」，就是利用模擬考時測驗自己適合答題類型，儘管他當時成績不理想，卻在統測考出佳績。

(中時)