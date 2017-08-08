南韓研擬兼顧對話之下 單邊制裁北韓

南韓左派、相對親北韓陣營的文在寅當選總統後，相對前任保守右派政府，採取對話與制裁兼顧的對北韓政策，8日南韓統一部表示，正研擬兼顧對話之下實施對北韓單邊制裁。

韓聯社8日報導指出，南韓統一部高層官員當天應詢表示，南韓去年對北韓實施的單邊制裁主要包括金融制裁、限制北韓商品進出口、限制攜帶北韓產品入境、加強海運管控等內容，目前仍在實施當中。

韓聯社分析，一般來說，聯合國安理會每次發表制裁決議，南韓政府就會隨即發表單邊制裁方案，但在本輪制裁形勢下，南韓政府仍強調堅持對話基調不變，將視安理會決議的執行情況採取必要的單邊制裁措施。

問及「南韓政府如何看待朝鮮前日發表聲明駁斥安理會制裁決議」時，南韓該官員重申南韓政府的立場稱，北韓如不停止挑釁行為，必將面臨更強有力的施壓與制裁，並敦促北韓儘快做出正確選擇，走上無核化道路。該官員強調，南韓政府堅持以和平方式、外交途徑解決朝核問題，不管遇到什麼困難，都會為實現朝鮮半島的無核化與和平穩定而不懈努力。

該官員對日前就美國國務院支持停運開城工業園區的報導，也重申了南韓政府之前的立場，即有必要重啟開城工業園區，但前提條件是必須獲得國際社會和全體南韓國民的支持，且要考慮朝核問題解決進展和其他條件成熟與否。

開城工業園區原本是兩韓在邊界地區合作的園區，但在2016年被南韓前任朴瑾惠政府關閉。

(中時)