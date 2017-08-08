把握「秋遊世界」價格好康，訪阿聯酋航空杜拜、歐洲夢幻旅遊目的地

阿聯酋航空A380客機。（圖／業者提供）

阿聯酋航空邀請熱愛旅遊的台灣民眾，利用「秋遊世界」優惠票價，來一場世界之旅。經濟艙的旅客可把握這期間限定的優惠活動，探索充滿異國風情的各大城市，亦可藉此機會走訪杜拜及歐洲著名旅遊目的地。優惠票價購買日期自即日起至2017年8月22日，出發日期自2017年9月4日起至2018年3月29日止。

台灣旅客可以新台幣11,222元(未稅)起的優惠價格，搭乘阿聯酋航空經濟艙造訪倫敦；飛往馬德里、曼徹斯特、雅典的經濟艙來回機票，最低票價分別自新台幣15,888 元(未稅)起、16,555元(未稅)起、以及16,777元(未稅)起；飛往杜拜經濟艙最低票價自新台幣17,555元(未稅)起。優惠票價將因淡旺季及可訂購的機票數量有所調整，同時適用於優惠條款。

透過阿聯酋航空綿密全球航網及秋遊世界優惠活動，旅客可銜接中秋假期與雙十國慶假期，安排一場值得回味的十月之旅，造訪旅人們心中嚮往的夢幻旅遊目的地。這些夢幻的目的地包括阿拉伯聯合大公國的杜拜、英國的倫敦和曼徹斯特、西班牙的馬德里和巴塞隆納、希臘的雅典、克羅埃西亞的札格瑞布、以及波蘭的華沙等。

此外，亦可提前規劃聖誕節、跨年、及明年二二八和平紀念日，與親朋好友一同營造難忘的度假回憶。欲購買機票的旅客，請至阿聯酋航空台灣官方網站www.emirates.com/tw查詢，或洽詢各大旅行社。旅客亦可利用阿聯酋航空台灣官方網站管理現有預定或查詢登機前注意事項。

(工商)