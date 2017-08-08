世大運》聖火台四大概念 結合機械與傳統藝術

台北世大運倒數10天，聖火台首度公開，四個大主題詮釋聖火台創作概念：「年輕火力—光芒四射」、「和諧共生—循環不息」、「物物生生—先天一炁」、「For You For Youth—凝聚運動」。

這次世大運聖火點燃儀式由新媒體藝術團隊「豪華朗機工」操刀，4位藝術家各有專長，擅用多媒材及不設限素材進行創作，張耿豪、張耿華的實體雕塑和裝置，搭配林昆穎的文本音樂和陳志建的影像美感打造聖火台。以機械裝置本體的和諧穩定及律動的起伏波動，將環繞包覆聖火的錯落支翼扇葉，做為火焰簇擁的姿態，同時也象徵來自世界各地的運動員匯聚在臺北，將青春的火力凝聚在此，也將他們長時間的努力及心血注入於此，在火焰點燃的那一刻，這場精彩的饗宴也就此展開。

豪華朗機工表示，「以機械運動的造型及律動，象徵身心靈的平衡，穩定而循環不息。同時，平衡的概念貼合東方哲學的太極；火的元素，直指西方哲學中萬物的起源，也代表年輕的活力及對未來的憧憬。機械裝置動作的生成，都必須在設計過程中經過精密的計算和測試，每一個細小的環節都很重要，而律動的呈現本身就是一種相互的平衡，透過馬達穩定規律的運作，上下力量的擺幅相互抵衡，這般和諧最終產生如無限符號的起伏律動。恆定不息的運作，無限循環的意向，都暗喻著運動員持續不歇的努力與毅力，日復一日，只為達到完美和諧的身心靈狀態，一次爆發於運動賽場上。」

此次聖火裝置呼應火炬所採用的台灣傳統六角編織竹編工藝，在造型葉片上設置六角型的開孔，增加透風性，降低裝置於高空承受的風阻壓力。裝置本體寬幅620公分，高度近700公分，54組組件，僅以2顆馬達控制扇葉起伏幅度及波型運動。工法上，則與臺灣腳踏車產業及自動化加工設備的製造商合作，進行裝置組件及結構體的製作，總體共使用了17300個零件，耗費一年的時間製成。在開閉幕現場，聖火台造型也與藝術家游文富合作，設置竹編工藝和稻穗意向結合的藝術裝置，整體視覺由場邊一路往上延伸，最終匯聚於聖火。

談及創作的過程，團隊表示：「創意和想像可以很天馬行空，但真的進到實際製作和設計細節時，加工製造、組裝程序等的可行性，才是落實執行的重要關鍵。」豪華朗機工過往也從事機械裝置創作，但聖火台在尺寸和造型上仍是全新的設計，所以如何在有限的時間，和往返的測試過程中，不斷進行調整，將修正的可能降到最低是極大的挑戰。

這次聖火台再次證明著台灣年輕世代的無限能量，不僅極具創意，更兼具品牌的思考，從設計中，不難看到將台灣的精神，工法，巧妙運用。至於，聖火台要如何點燃，請大家8月19日開幕當天拭目以待，邀請大家一起為世大運加油打氣。

(中時電子報)