尷尬！腥夫零點準時告白慶生 佟麗婭反應卻...
大陸女星佟麗婭的演員老公陳思誠，今年1月被拍到帶2女開房，陷入出軌疑雲，使得夫妻倆離婚傳聞不斷，而今（8日）是佟麗婭的33歲生日，陳思誠一如以往在零點獻上祝福，但佟麗婭的反應卻讓網友直呼好尷尬。
據悉，陳思誠現正在美國籌備電影《唐人街探案2》，雖然忙於工作，但他還是很掛心佟麗婭的生日，準時在8日零點於微博曬出LOVE背景的圖片，並標註對方發文道：「愛，無時差…生日快樂，My Love。」而其實陳思誠已連續六年都準時送上祝福，足見其滿滿誠意。
不過，佟麗婭似乎不打算回應老公的告白，僅發文：「感謝所有的祝福，感恩我的父母，今天的大獅子們生日快樂！」網友見她「無視」陳思誠的祝福，不禁感概有點尷尬，對於兩人現在的關係更為好奇。
(中時電子報)
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