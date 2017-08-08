台北連4天逾37度 鄭明典：此情形並不常見

QPESUMS紀錄的台北站氣溫。(取自鄭明典臉書)

台灣連日出現高溫，昨日台北測站更是飆破攝氏38度，創下今年最高溫，中央氣象局科技中心主任鄭明典表示，台北站日高溫已經連續4天等於或高於攝氏37度。

鄭明典今下午在臉書分享中央氣象局劇烈天氣監測系統（QPESUMS）紀錄的台北站氣溫圖，說明這張圖只用10分鐘一筆的資料，因此無法顯示實際日高溫紀錄。但是他指出，台北站日高溫等於或大於37度，今天是連續第四天。鄭明典強調，要飆上37度並不是那麼容易，尤其是連續出現，紀錄上最長連續高溫是2012年7月9日到15日的連續7天日高溫高於37度。其次則為2010年7月3日到7日的連續5天日高溫高於37度。

台電表示，今日尖峰用電量達3626.6萬瓩，創下歷史新高，備轉容量比昨天更低，剩下62.4萬瓩為歷史次低，供電連兩天亮紅燈。

(中時電子報)