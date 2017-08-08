吸毒還賴給別人 男遭警打臉
日前警方巡邏時，發現一輛轎車停在偏僻的五房村公墓旁，由於該車未熄火，引起警方注意上前盤查，坐在駕駛座的39歲蔡男被查出有毒品吸食器、甲基安非他命殘渣袋等，卻謊稱是載朋友時對方留下的，警在驗蔡的尿後，戳破謊言。
東港警分局興龍派出所員警陳俊宏、蔡明育，日前巡邏至偏僻的五房村公墓旁，發現一輛轎車維持怠速，蔡男見警靠近，便自動下車配合受檢，警方直覺有異，果然在汽車中央扶手上找到毒品吸食器、甲基安非他命殘渣袋等。
蔡男卻態度自信從容地說，是他載朋友時，對方遺留的物品，與他無關，不過警方驗尿卻打臉蔡男，他才坦承是因為朋友常找他載送，對方供他安非他命作為油錢補償，警方將後續追查提供毒品嫌疑犯，訊後依違反毒品危害防制條例，將蔡男移送偵辦。
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(中時)
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