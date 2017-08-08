耀華電子4死2傷 勞動部移請檢方偵辦董座
燿華電子宜蘭廠6月26日發生意外，導致從事廢水槽清污作業的勞工4死2傷，勞動部職安署今日表示，已完成相關調查，預計以過失致死罪，將董事長張銘元、宜蘭廠副總蔡東鶴、環工部經理張耀華3人，移請地檢署偵辦。
依據《職安法》第6條明訂，雇主需有符合規定的必要安全衛生設備及措施，以保護勞工工作安全，但燿華電子宜蘭廠重大意外造成人命傷亡，職安署表示，現場主管恐有嚴重疏失，因此決定將張銘元等人，依業務過失致死罪，移請地檢署偵辦。
(中時)
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