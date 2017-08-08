傳藍營徵詢選台北市長 謝震武首回應：他徵詢的是謝祖武

謝震武節目否認參選台北市長。(取自YouTube)

謝震武回應參選台北市長傳聞。(影片自35:30開始)

這是藝人謝祖武。(本報系資料照)

國民黨下屆台北市長人選難產，傳國民黨看好律師間政論節目主持人謝震武的清新形象，派人私下徵詢謝震武參選意願。對此，謝震武昨(8日)首度在主持節目《新聞面對面》正式否認，並搞笑回應：「他徵詢的是謝祖武好不好。」

節目熱烈討論2018大選，傳國民黨有意徵詢謝震武參選台北市長的消息，也時不時就被來賓拿來舉例，讓主持人謝震武哭笑不得，最後乾脆在節目尾聲鄭重澄清：「最後只有一句話，我不曉得那個新聞上次講說那國民黨徵詢，他徵詢的是謝祖武好不好。」

謝震武講完這番話，讓現場來賓瞬間爆笑，調侃謝震武是受盛名之累、想推給謝祖武，他苦笑說自己2018年一定不會缺席，會和搭檔谷懷萱在節目中和大家一起選出最好人選。

(中時電子報)