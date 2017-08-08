粗獷通緝男裝「娃娃臉」 立馬遭警戳破

顏姓男子假冒娃娃臉友人的身份，但因粗獷外形立馬被拆穿。（柯宗緯翻攝）

高雄市39歲顏姓通緝犯自以為「娃娃臉」，日前遭便衣巡邏警方盤查，冒有娃娃臉的朋友身份，企圖蒙混過關，不料他的「粗獷頹廢」外型實在差很大，甚至瞎掰「這是7、8年前照片，自己經過歲月洗禮才變現在這樣」，謊言立馬被波麗士大人拆穿，只好認栽乖乖就範。

十全所所長黃昶斌6日，帶班執行便衣巡邏勤務，在三民區自由一路7巷外上，顏嫌見警趨近立即加快動作想駕駛車輛離去，黃所長立即箭步上前將洪嫌攔下盤查。

警方盤問下，顏嫌表示未帶證件，並誆報朋友資料供警方查證，警方以電腦一查，該照片影像與顏嫌長相截然不同，一個是年少「娃娃臉」長相，顏嫌長相則為「粗獷頹廢」風格，兩者相貌相差太多。

顏嫌竟向警方瞎扯「這是7、8年前照片，自己經過歲月洗禮才變現在這樣」，警方直覺有異，遂以警用電腦作人臉辨識，並一邊詢問父母兄弟姓名，藉此突破心防，顏嫌發現騙不下去，才坦承自己之真實身分，警方查獲顏嫌涉嫌詐欺及偽造文書通緝在逃3年有餘，逮捕顏嫌帶返所偵訊。

顏姓嫌疑人向警方表示自己從事油漆工作，多年前在中部工作，誤交損友，才染上毒品惡習，從此人生走調，買賣帳戶當人頭、偽造文書、轉讓毒品等非法行徑樣樣來，或許是夜路走多了，顏嫌這幾天忽感心神不寧，日前才透過通訊軟體「微信」曾向友人透露想投案之念頭，沒想到馬上就遭警查獲。全案依詐欺、偽造文書通緝案移送偵辦。

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(中時)