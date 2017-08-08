7旬老父每天探望植物人兒子，風雨無阻

年過7旬的父親王釋輝，每天風雨無阻探視植物人兒子，小提琴老師李崇政到安養院演奏，慶祝父親節。（莊哲權攝）

「要讓兒子知道，我們還在關心他」，植物人阿汶的父親王釋輝多年來照顧兒子，無怨無悔。去年阿汶入住創世台東院，王爸爸風雨無阻，幾乎每天到安養探望愛兒。創世台東院8日上午特地代表阿汶送上蛋糕，還請來小提琴老師李崇政為其演奏，77歲的老父度過溫馨的父親節。

45歲阿汶出生就是腦性麻痺，長大後雖可自行走動，但是日常生活仍需要他人協助，10年前吃米粉噎到，就醫途中缺氧過久成植物人。阿汶出院後父母無怨扛起照護之責，77歲高齡的父親王釋輝由於年事漸長，在為兒翻身時多次拉傷，在萬不得已的情況下，去年3月入住創世台東院。

阿汶住進創世後，王釋輝每天起床第一件事，就是騎機車到創世台東院探望阿汶，1年多來風雨無阻。他說，創世環境好，照顧得也細心，但每天不看兒子一面，沒有幫他運動一下關節就很不習慣。

台東小提琴老師李崇政得知王釋輝偉大父愛，昨天特地到院演奏多首樂曲，其中還有「哥哥爸爸真偉大」童謠組曲，彷彿阿汶在老父耳邊輕唱，院方也準備了蛋糕，由院長王玉鳳牽起阿汶的手，拿給王爸爸，王爸爸微露輕鬆的笑容。

(中時)