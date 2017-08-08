桃園國樂節　結合學校及藝文團隊演出

2017桃園國樂節將於12日至9月3日登場，有戶外及室內音樂會、親子夏令營及胡琴大師班，將展現桃園國樂的獨特魅力。（甘嘉雯攝）

2017桃園國樂節將於12日至9月3日登場，有戶外及室內音樂會、親子夏令營及胡琴大師班，將展現桃園國樂的獨特魅力。（甘嘉雯攝）

2017桃園國樂節將於12日至9月3日登場，有精彩的戶外及室內音樂會、親子夏令營及胡琴大師班，將展現桃園國樂的獨特魅力，讓市民朋友可以欣賞精湛國樂演奏，副市長游建華8日還在記者會上擔任指揮，與桃園市國樂團和貴賓共同演奏著名國樂曲《將軍令》，為活動拉開序幕。

游建華表示，2017桃園國樂節主題「大吹大擂」，意指用清響笛聲與磅礡鼓聲，來展現國樂器中「吹打」的獨特魅力，其中19日將在藝文廣場《青春嗨翻天》戶外音樂會，廣邀500位國樂演奏者，一起為所有聽眾朋友帶來「戶外大匯演」，是這次國樂節的亮點活動。

(中時)