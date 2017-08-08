印度改進王牌火箭炮「皮納卡」 可精準打擊邊境高原

中國和印度在錫金段洞朗地區邊境的對峙長達近2個月，中國估方近日連續的強硬警告，讓外界擔心雙方戰爭將一觸即發，大陸媒體就指出若雙方真的開戰，印度的王牌軍備將會是印度自主研發的皮納卡（Pinaka）火箭炮，它在經過改進升級後，可在爆發大規模武裝衝突時，以美製運輸機搭載至中方在邊境地區的高原戰場發射。

印度自主研發的皮納卡火箭炮最大射程為40公里，能在不到1分鐘時間內發射12枚火箭彈，覆蓋目標區面積達2平方公里，命中精度誤差為射程的1%到2%，即400到800公尺，但這款火箭在2000年前後印度陸軍炮兵部隊裝備以來，發現了一系列的問題，尤其其射程和射擊精度都不如預期，因此放棄了對這款型號的後續採購。

製造商為贏回印度陸軍的心，於2013年對皮納卡進行了改進和升級，改進型的皮納卡MK2（Mark2）以八輪越野卡車為底盤，核心是2部六聯裝的火箭發射定向管，發射214毫米口徑火箭彈，射程超過60公里，火力覆蓋20公里到60公里的範圍，並具備快速反應能力。

陸媒分析指出，皮納卡可搭配印度從美國採購的10架C17A運輸機和6架C130J型「大力神」（Hercules）運輸機，向中印邊境地區的高原戰場快速投送皮納卡MK2型火箭炮，並在短時間內提升一線部隊的支援火力。

(中時電子報)