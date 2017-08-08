大學指考放榜　武陵57人進入台大

國立武陵高中指考上台大的學生有57人，若加上之前的分發，則有122位台大人。（甘嘉雯攝）

大學指考放榜，國立武陵高中成績優異，錄取台大共57人，若加上之前的分發，今年共有122人成為台大人，其中學校第一類組榜首林奕均順利進入台大法律系，學校二類組榜首黃名善進入台大電機系，指考有2人進入台大醫學系，包括學校三類組學校榜首李岳馬與同學湯博傑順利錄取。

(中時)