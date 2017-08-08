大學指考放榜 國立桃園高中成績亮眼

國立桃園高中在大學指考整體表現優異，錄取人數較以往大幅增加，總計今年錄取台、清、交、成、政等教育部重點大學共428人，其中錄取臺灣大學人數為26人。語文專長班及數理專長班表現優異，兩班超過七成學生錄取台大、清大、交大、成大及政大等五所頂尖學校。

在各類組表現中，語文班殷顗茜以優異的成績進入台大工商管理系；杜采薇、謝馥暄、莊儀貞、韓岳樺也如願進入台大政治系，陳潔恩進入台大外文系。第二類組莊宇澄、余政融，分別進入交大電機系及交大電子工程系 。其中，一類組韓岳樺同學，在學測時考了58級分，決定再戰指考。在不斷勤練模擬題及歷屆試題，補齊不完整的觀念下，有了充足的準備和正確的心態後，終能在指考一雪前恥，順利錄取心目中的理想校系-台大政治系國際關係組。

三年的桃高學習過程中，最值得嘉許和讚賞的生命勇士莫過於林美榕和李元智同學。錄取台師大台文系的美榕，畢業時獲得熱愛生命獎，患有腦性麻痺，但從不因此放棄課業，反而正向努力、積極學習。父親是軍人，母親為馬來西亞華僑，從小教導她，即便是腦麻，跌倒了，也要自己站起來，父母親正向又獨立的教養態度養成美榕不服輸的精神，最後如願以償。

李元智同學則患有學習障礙，所有文科的學習只能透過注音符號的書寫；但是在數學、物理方面，卻能表現出極佳的思考邏輯與推理能力。元智非常熱愛機器人程式設計，高二時曾以機器人專長入圍特教優質達人。人緣極佳的他，和同學組隊參賽，在2017全國高中第十屆生活科技競賽中，榮獲「最佳創客獎」。元智爸媽相當支持他的興趣，也是他強力的精神後盾，這份家庭的溫暖讓元智放棄中山大學，而選擇離家近的國立宜蘭大學機械與機電工程學系 。

此外，在繁星推薦中已錄取台師大地理系的何岳庭，為了一圓台大夢，放棄機會，再戰指考，如願考上台大社會系。而一群以國立政治大學為第一志願的好同學，包括曾獲全國寫字比賽冠軍的呂心喻、美術奇才范植晴、立志心理諮商師的王以文，也都如願以償。圓夢的滋味固然美好，相濡以沫的同窗情誼更令這群孩子心嚮往之。

校長林煥周特別感謝所有高三老師對學生們持續不斷的鼓勵與輔導，才能激發學生的潛能，創造今年的佳績。

(中時)