廢桶液清離橋下 橋下利用總清查

桃園市環保局事業廢棄科先協助蘆竹區公所，將油桶移至合格的事業廢棄物處理場，待判定種類性質後，再作妥適處理。（甘嘉雯翻攝）

公路總局長陳彥伯（中）8日赴前進指揮所視察，指示替代道路告示牌面應及早設置，以利用路人遵循減少交通壅塞情形。（甘嘉雯翻攝）

台4線10.5K國門陸橋橋下因資源回收場火災主橋暫時封閉，公路總局長陳彥伯8日赴前進指揮所視察督導，並且指示安全評估及臨時支撐架設作業，並針對類似橋下空間使用，辦理安全管理清查。

目前桃園市環保局事業廢棄科先協助蘆竹區公所，將油桶移至合格的事業廢棄物處理場，待判定種類性質後，再作妥適處理。

(中時)