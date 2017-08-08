保育台灣獼猴落難 遭鐵鍊拴養當寵物

台灣獼猴落難，頭戴頸圈被栓在苑裡鎮一處小吃部後方果樹上，有民眾發現通報後，保七總隊第五大隊東勢分隊會同縣農業處官員前往查處，當天隨即送往南庄山區進行野放。警方呼籲，根據野生動物保育法不得騷擾、虐待、獵捕等行為，違者可處1年以下有期徒刑或是6萬以上、30萬以下罰金。

保七總隊第五大隊表示，該大隊日前接獲民眾檢舉，在苗栗縣苑裡一處小吃部後院樹上，有一隻保育類的台灣獼猴，被用鐵鍊拴養住，樣子十分可憐，請警方前往救出，好讓牠回歸山林。

案經該大隊派員查證屬實，並經屏東科技大學物種鑑定，確認是屬於第三級其他應予保育的保育類台灣獼猴，日前再會同苗栗縣政府農業處人員前往查處，順利救出被用鐵鍊拴住的台灣獼猴1隻。

警方調查，古姓小吃部負責人坦承，獼猴是去年9月間，在他店前面的一顆茄苳樹上發現，他就買香蕉給他吃，並抓下來放到店裡後院樹上飼養，當時獼猴脖子上，就已經有項圈了，用鐵鍊拴住是怕牠亂跑被車子撞，所以就綁在店裡後院的樹上，他辯稱不懂法律，但很有愛心，見猴子可憐，才把牠當寵物，每天買水果給猴子吃，花了很多錢。

不過古男行為已涉嫌違反野生動物保育法第18條保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用之規定；全案偵詢後，依違反野生動物保育法規定，函送臺灣苗栗地方法院檢察署偵辦。

(中時)