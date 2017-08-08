四川涼山爆發土石流 23死2失聯

四川涼山州爆發土石流。（圖取自鳳凰網）

當地警消持續搜救。（圖取自鳳凰網）

當地警消持續搜救。（圖取自鳳凰網）

現場一片狼藉。（圖取自鳳凰網）

軍民忙著處理現場。（圖取自鳳凰網）

中國四川省涼山州今晨發生土石流，截至今日下午3時，已造成23人死亡、4人輕傷、2人失聯。

據《鳳凰網》報導，中國四川省涼山州普格縣蕎窩鎮耿底村，自昨（7日）晚8時至今（8）日上午8時，降下暴雨。凌晨5時許，發生山洪爆發、土石流災害，共造成157戶、577人受影響。

截至今日下午3時許，共沖毀71間房屋，造成23人死亡、4人輕傷、2人失聯。經濟損失估達1.6億人民幣（約新台幣7.2億元）。目前警消等相關部門持續救援，詳細災情仍在統計中。

(中時電子報)