川普上台半年支持率創低 6成不信任他

美國總統川普上台滿半年，有線電視新聞網（CNN）周一公布最新民調顯示，川普的支持率再創新低，跌破4成僅38％，不支持率達56％。川普也是繼柯林頓（1993年支持率44％）之後，第2位上任半年支持率不滿5成的美國總統。此外，高達73％受訪者對白宮發言半信半疑，60％認為川普本人不值得信賴。

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