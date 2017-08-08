墜馬7月後首復出 劉德華北京現身「我很好」
由馮德倫執導的新片《俠盜聯盟》，今(8日)在北京舉行首映會，除了導演馮德倫、女主角舒淇等人外，擔任男主角的天王劉德華（華仔）今也為力挺新片，獻出墜馬休養7個月後的首次公開活動，知道眾人十分關心他的狀況，劉德華出場便貼心說：「我很好，對不起，過去半年要大家操心。」
身穿一襲帥氣深藍色西裝的劉德華，今壓軸現身便獲得全場鼓掌，談及目前傷勢，他表示目前自己復原狀況良好，「依然可以跟大家說說笑笑，跑跑跳跳」，記者會上劉德華不需拄著拐杖，站、坐自如，讓粉絲也鬆了一口氣。
今天的記者會也是舒淇與馮德倫去年９月公開婚訊後首次合體，為力挺老公，舒淇身穿中空透視褲裝現身，大秀性感女人味，兩人坐著受訪時雖中間隔著劉德華互動不多，最後大合照時終於肩並肩和眾人合影，並不時熱絡講起悄悄話，大方曬恩愛，也成為記者會焦點之一。
導演馮德倫與楊祐寧本週四(8/10)亦將隨天王劉德華一同抵台宣傳電影，久未在台露面的馮德倫說：「很想念台灣的影迷，我們週四見。」而舒淇此次雖未能同行回台宣傳，仍對台灣影迷喊話：「一定要進戲院觀賞喔。」
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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