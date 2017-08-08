台灣這些包裝老外不懂怎麼開 最驚嘆「塑膠袋」用太多！
對台灣民眾再習慣不過的事物，卻可能讓來這邊生活的外國朋友們相當苦惱！日前YouTube熱門影音頻道「不要鬧工作室」就推出一支影片，邀請數名外國人來開台灣食物的包裝，未料卻使他們面臨極大挑戰，過程中頗有笑料；而最後一名英國人認為，台灣塑膠袋的使用有點過量，引起不少討論。
在「不要鬧工作室」的這支影片中，受邀的外國人分別嘗試打開外帶貢丸湯、彈珠汽水、御飯糰、冰棒等食物的包裝，這些對台灣民眾可說都相當熟悉，但他們卻開得非常痛苦。像是開外帶貢丸湯時，片中外國人完全不懂紅色綁繩該如何解，最後只好採用「原始」的方法，直接咬破塑膠袋，此舉肯定會讓台灣人傻眼。
影片到最後，一名來自英國的男子講述自己於這裡生活的想法，首先他讚賞台灣的回收做得不錯，所以很乾淨；不過，塑膠袋使用確實有點過量，其特別提及在夜市買湯時，老闆會先把湯倒進塑膠袋裡，再用小的塑膠繩綁起來，最後又裝進另一個塑膠袋中。這讓他不禁說道，或許大家在買東西前，都可想一下，「我需不需要一大堆袋子？」
影片曝光後，立刻引起熱烈討論，不少網友皆針對台灣的塑膠袋文化表示，「我真的也覺得台灣人太依賴塑膠袋，這幾年感覺不像以前一直在提倡環保袋，大家好像都忘了。」「為了海龜，愛用環保吸管、塑膠袋重複使用就對了。」「之前去台灣的時候也很驚訝為什麼那麼多膠袋，連湯也是用膠袋，有點不環保。」另外還有一名在飲料店工作的網友指出，很多外國客人來買飲料都不會要袋子；而店裡的袋子上面雖標記可重複使用，但鮮少有人真正做到。
(中時電子報)
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