考上台大醫 許鎮宇：這是一條不是必勝就是重考之路
學測失利、繁星推薦被「退貨」的正心中學學生許鎮宇，指考以458.2高分錄取台大醫科，看似收復失土成功，四個月的煎熬外人難以想像，他的考驗足以作為想考醫科的學生的參考。
許鎮宇考前一度很焦慮，焦慮到睡不好、無法專注，考前一周有一天突然感到全身無力、無法讀書，瀕臨崩潰邊緣。
許鎮宇考慮了一個早上決定找輔導老師，消失了一堂自習課，誰也不知道他去哪。
輔導老師戴美玲聽完許鎮宇的陳述，誠懇告訴他，「正視壓力以及失敗的可能性，不能想自己一定會成功，那樣會變成輸不得的壓力；要看到自己的努力，也要坦然面對結果。」
許鎮宇說，那一席話讓他穩定面對指考，高中三年來，模擬考分數從沒指考這麼高，很感謝戴老師，「如果沒有老師的開導，我自己很慌張、焦慮，還有有這個方法，不然快崩潰，她救了我，我非常感謝。」
許鎮宇說，老師的這番話體認要對自己負責，雖然已經付出那麼多，如果結果不如預期，他還是會重考。
遭遇極端壓力得到紓解，許鎮宇不藏私，他把自己的經驗分享給其他同學知道。
決定讀醫科是他自己的決定，許鎮宇說，學測前也很想讀台大資工，聽完親友意見，決定讀醫學系，結果考了不上不下的72級分，讓自己無後路可退，他覺得自己的實力比學測好，只是沒有發揮好，一定要指考，失敗重考再所不惜。
許鎮宇說，考醫科本來就困難，錯一題就差很多，所以會很緊張，差兩三題就差好幾個學校，「這是一條不是必勝就是重考的路」，這樣做他只是不讓自己有遺憾，明明有很高的機會，未來有四年或六年要讀，他不要遺憾，感謝父母放手讓他定。
考上台大醫學系，他感想是「感恩很重要」，感恩的時候，姿態就會放低，看法會完全不一樣。
(中時)
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