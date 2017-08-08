教育部推「台灣觀光學華語」計畫 要帶動觀光產業
為鼓勵外國人來台學華語，教育部邀集交通部觀光局及經濟部中小企業處共同推動「台灣觀光學華語」計畫，期望透過跨界整合觀光及華語學習，開發地方特色課遊程模式，提供國際人士體驗華語學習的機會，進一步帶動觀光產業。
教育部自102年起推動華語文教育產業八年計畫，其中之一重點即為推動「學華語到臺灣」，結合「從生活中學華語」之理念，105年起陸續以「節慶學華語」為主軸吸引外國人來臺學習華語，例如: 「慶元宵學華語同樂會」、「瘋媽祖．學華語」、「『華』龍舟慶端午」及「月兒圓．華語緣」等。
配合世界大學運動會將登場，教育部啟動「台灣觀光學華語」計畫，結合台灣景點特色，規畫北中南東4套主題式精選華語課遊程，包含台北文化、購物「走讀．華語．品味．臺北」之旅，彰化鹿港文化、美食「文化舊城學華語，趣遊彰化山海城」之行，高雄文化、浪漫「上山、下海、遊港都」之行，以及花蓮樂活、文化、生態「花蓮輕旅行‧樂活學華語」之行等。
教育部已建置「台灣觀光學華語」官方網站，提供年度課遊程內容及連結報名管道，並收錄地方特色華語課遊程教材、旅人課遊程體驗分享及提供台灣觀光及華語學習資訊等，為外籍人士學華語之課遊程資訊指南，提供一站式的資訊服務。精選課程之活動期程係自今年9月1日起至明年7月31日止，國內外外籍人士可上網報名參加體驗。
(中時)
文章來源：台灣觀光學華語
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。