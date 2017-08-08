教育部推「台灣觀光學華語」計畫，要帶動觀光產業

教育部啟動「台灣觀光學華語」計畫。（教育部提供）

為鼓勵外國人來台學華語，教育部邀集交通部觀光局及經濟部中小企業處共同推動「台灣觀光學華語」計畫，期望透過跨界整合觀光及華語學習，開發地方特色課遊程模式，提供國際人士體驗華語學習的機會，進一步帶動觀光產業。

教育部自102年起推動華語文教育產業八年計畫，其中之一重點即為推動「學華語到臺灣」，結合「從生活中學華語」之理念，105年起陸續以「節慶學華語」為主軸吸引外國人來臺學習華語，例如: 「慶元宵學華語同樂會」、「瘋媽祖．學華語」、「『華』龍舟慶端午」及「月兒圓．華語緣」等。

配合世界大學運動會將登場，教育部啟動「台灣觀光學華語」計畫，結合台灣景點特色，規畫北中南東4套主題式精選華語課遊程，包含台北文化、購物「走讀．華語．品味．臺北」之旅，彰化鹿港文化、美食「文化舊城學華語，趣遊彰化山海城」之行，高雄文化、浪漫「上山、下海、遊港都」之行，以及花蓮樂活、文化、生態「花蓮輕旅行‧樂活學華語」之行等。

教育部已建置「台灣觀光學華語」官方網站，提供年度課遊程內容及連結報名管道，並收錄地方特色華語課遊程教材、旅人課遊程體驗分享及提供台灣觀光及華語學習資訊等，為外籍人士學華語之課遊程資訊指南，提供一站式的資訊服務。精選課程之活動期程係自今年9月1日起至明年7月31日止，國內外外籍人士可上網報名參加體驗。

(中時)